https://ria.ru/20260228/muzykant-2077323395.html
Умер американский музыкант Нил Седака
Умер американский музыкант Нил Седака - РИА Новости, 28.02.2026
Умер американский музыкант Нил Седака
Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T01:54:00+03:00
2026-02-28T01:54:00+03:00
2026-02-28T09:13:00+03:00
россия
лос-анджелес
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077346051_0:92:3163:1871_1920x0_80_0_0_9fba158d3a14ac16259d1ab55e841e33.jpg
россия
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077346051_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_0fe5090ca39aebcd76728289d0b4081c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лос-анджелес, facebook
Россия, Лос-Анджелес, Facebook
Умер американский музыкант Нил Седака
Американский музыкант Нил Седака умер в возрасте 86 лет
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев – РИА Новости. Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Пик карьеры автор песен и певца Седаки пришелся на 60-е годы прошлого века. Среди наиболее известных хитов - " Oh! Carol" "Laughter in the Rain" и "Breaking Up is Hard to Do". Его песни неоднократно попадали в топ-чарты.
"Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего - по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, - невероятный человек, которого нам будет очень не хватать", – говорится в заявлении, опубликованном на страничке Седаки в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Причину смерти семья не указывает. СМИ ранее писали, что Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.