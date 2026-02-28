Рейтинг@Mail.ru
01:54 28.02.2026 (обновлено: 09:13 28.02.2026)
Умер американский музыкант Нил Седака
Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 28.02.2026
россия, лос-анджелес, facebook
Россия, Лос-Анджелес, Facebook
© AP Photo / Jeff ChristensenАмериканский музыкант Нил Седака
Американский музыкант Нил Седака - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Jeff Christensen
Американский музыкант Нил Седака
НЬЮ-ЙОРК, 28 фев – РИА Новости. Известный американский музыкант Нил Седака скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
Пик карьеры автор песен и певца Седаки пришелся на 60-е годы прошлого века. Среди наиболее известных хитов - " Oh! Carol" "Laughter in the Rain" и "Breaking Up is Hard to Do". Его песни неоднократно попадали в топ-чарты.
"Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего - по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, - невероятный человек, которого нам будет очень не хватать", – говорится в заявлении, опубликованном на страничке Седаки в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Причину смерти семья не указывает. СМИ ранее писали, что Седаку в пятницу доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
