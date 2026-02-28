Умер американский музыкант Нил Седака

"Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов, но что важнее всего - по крайней мере, для тех из нас, кому посчастливилось его знать, - невероятный человек, которого нам будет очень не хватать", – говорится в заявлении, опубликованном на страничке Седаки в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).