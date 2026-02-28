В Москве мошенники обманули пенсионерку на 14 миллионов рублей

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мошенники под видом финансовых сотрудников убедили столичную пенсионерку в возможной подмене ее монет и слитков золота в банке и заставили отдать сбережения "для экспертизы", всего пенсионерка передала аферистам 14,3 миллиона рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что 73-летней москвичке в одном из мессенджеров пришло предложение вступить в домовой чат, что она и сделала, а также переслала смс с кодом на указанный ей номер. Уточняется, что почти сразу пенсионерке пришло сообщение о взломе ее аккаунта с номером якобы технической поддержки, позвонив по которому, она попала к мошенникам.

"Ее переключали с одного номера "специалиста" на другой, пока не "соединили" с "сотрудником финансовой структуры", который сообщил, что от имени москвички оформлена генеральная доверенность и ее сбережения под угрозой", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что напуганная женщина сама предоставила лжефинансисту информацию обо всех своих счетах, хранящихся в банковской ячейке золотых монетах и слитках, а также рассказала, что имеет генеральную доверенность на пользование вкладами дочери.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что в банке могли подменить монеты и слиток золота, поэтому она согласилась передать содержимое банковской ячейки "для экспертизы". После того, как женщина передала деньги и ценности курьеру, мошенники убедили ее закрыть счета в банках и на всю сумму купить золотые слитки, которые также необходимо передать для "проверки".

"Москвичка купила в двух банках семь золотых слитков и передала их курьерам, назвавшим кодовое слово. Кроме этого, она сняла денежные средства со счета своей дочери и также передала их курьеру. Общий ущерб превышает 14,3 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.