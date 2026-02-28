Более 21 тыс панелей из фиброцемента установили на фасадах домов в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи панелей из фиброцемента установили на фасадах жилых домов в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 21 тысячи панелей из фиброцемента на фасадах почти 40 жилых домов в рамках программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что фиброцементные листы используют для защиты стен и улучшения теплоизоляции. Кроме того, большой выбор оттенков и доступность отечественного производства позволяют использовать такие панели для преображения внешнего вида столичных кварталов.