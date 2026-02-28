Рейтинг@Mail.ru
Более 21 тыс панелей из фиброцемента установили на фасадах домов в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:02 28.02.2026
Более 21 тыс панелей из фиброцемента установили на фасадах домов в Москве
Более 21 тыс панелей из фиброцемента установили на фасадах домов в Москве
Более 21 тысячи панелей из фиброцемента установили на фасадах жилых домов в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.02.2026
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Более 21 тыс панелей из фиброцемента установили на фасадах домов в Москве

В Москве установили более 21 тыс панелей из фиброцемента на фасадах домов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Покровский собор
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Более 21 тысячи панелей из фиброцемента установили на фасадах жилых домов в Москве в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 21 тысячи панелей из фиброцемента на фасадах почти 40 жилых домов в рамках программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что фиброцементные листы используют для защиты стен и улучшения теплоизоляции. Кроме того, большой выбор оттенков и доступность отечественного производства позволяют использовать такие панели для преображения внешнего вида столичных кварталов.
Этот материал производится из цемента, целлюлозных волокон и карбоната кальция (мела). Производственный цикл изготовления фиброцементных панелей включает этапы формовки, выдержки и термической обработки. Далее плиты распиливают в соответствии с размерами, указанными заказчиком, добавили в столичном правительстве.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
Вчера, 16:01
 
