В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За прошлый год построили более 144 километров газопроводов и еще 37 километров реконструировали", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что для реализации проектов специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.

"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - рассказал Бирюков