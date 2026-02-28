Рейтинг@Mail.ru
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:01 28.02.2026
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра столицы по
москва
москва, петр бирюков, мосгаз
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За прошлый год построили более 144 километров газопроводов и еще 37 километров реконструировали", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для реализации проектов специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - рассказал Бирюков
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газовых сетей запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
В Москве мониторят состояние улично-дорожной сети из-за гололедицы
Вчера, 16:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
