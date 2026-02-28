https://ria.ru/20260228/moskva-2077446994.html
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов - РИА Новости, 28.02.2026
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра столицы по РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:01:00+03:00
2026-02-28T16:01:00+03:00
2026-02-28T16:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_b809446254b3e3be69b76bc5d6b98adf.jpg
https://ria.ru/20260228/moskvichi-2077446787.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8224bd46050387d6ebeb8b62d04dc2a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве за год построили и реконструировали более 180 км газопроводов
Более 180 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2025 году
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в прошлом году построили и реконструировали свыше 180 километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За прошлый год построили более 144 километров газопроводов и еще 37 километров реконструировали", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для реализации проектов специалисты АО "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - рассказал Бирюков
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что продолжается оборудование столичных газовых сетей запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.