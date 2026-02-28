https://ria.ru/20260228/moskva-2077414275.html
Россия выразила обеспокоенность действиями США в Иране
Россия выразила обеспокоенность действиями США в Иране
Дестабилизирующие удары США по международно-правовым опорам миропорядка вызывают особую тревогу у Москвы, сообщили в МИД РФ на фоне атаки Штатов и Израиля на... РИА Новости, 28.02.2026
Россия выразила обеспокоенность действиями США в Иране
МИД: Россия встревожена ударами США по правовым опорам миропорядка