Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху
2026-02-28T12:23:00+03:00
в мире
иран
израиль
доха
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
доха
В мире, Иран, Израиль, Доха, Qatar Airways, Шереметьево (аэропорт), Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании Qatar Airways, направлявшийся из Дохи в Москву, вернулся в аэропорт вылета на фоне ситуации в Иране, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс QR 339 Qatar Airways Доха – Москва направлен в Доха", - говорится в онлайн-табло.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Иран и Израиль объявили о закрытии воздушного пространства.