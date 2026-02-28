Рейтинг@Mail.ru
Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху - РИА Новости, 28.02.2026
12:23 28.02.2026
Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху
Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху
Рейс авиакомпании Qatar Airways, направлявшийся из Дохи в Москву, вернулся в аэропорт вылета на фоне ситуации в Иране, выяснило РИА Новости на основе... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:23:00+03:00
2026-02-28T12:23:00+03:00
в мире
иран
израиль
доха
qatar airways
шереметьево (аэропорт)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
доха
Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху

Рейс Qatar Airways из Дохи в Москву направлен обратно из-за ситуации в Иране

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло аэропорта "Шереметьево"
Табло аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании Qatar Airways, направлявшийся из Дохи в Москву, вернулся в аэропорт вылета на фоне ситуации в Иране, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".
"Рейс QR 339 Qatar Airways Доха – Москва направлен в Доха", - говорится в онлайн-табло.
Министерство обороны Израиля в субботу заявило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение. Иран и Израиль объявили о закрытии воздушного пространства.
