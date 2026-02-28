Летевший в Москву рейс Qatar Airways направлен в Доху

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Рейс авиакомпании Qatar Airways, направлявшийся из Дохи в Москву, вернулся в аэропорт вылета на фоне ситуации в Иране, выяснило РИА Новости на основе онлайн-табло "Шереметьево".