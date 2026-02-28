Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
28.02.2026
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
Потепление в Москве продержится три дня, затем холода до минус 15 градусов вернутся в столицу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России... РИА Новости, 28.02.2026
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
москва
россия
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве

Синоптик Макарова: потепление в Москве продлится три дня

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потепление в Москве продержится три дня, затем холода до минус 15 градусов вернутся в столицу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Потепление не будет монотонным. Мы будем находиться под влиянием циклона в его теплой части, поэтому у нас с 28 февраля по 2 марта будет теплая погода, но затем мы окажемся в холодной части этого циклона, и температура будет понижаться", - сказала Макарова.
В течении следующей недели температура снова может упасть до -10, -15, добавила она.
"Во второй половине недели будет ночная температура -2, - 7, и около ноля днем. Ни одна весна не обходится без возврата холодов. Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантике", - отметила синоптик.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
Общество Москва Россия Марина Макарова Гидрометцентр
 
 
