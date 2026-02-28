https://ria.ru/20260228/moskva-2077346551.html
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве - РИА Новости, 28.02.2026
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
Потепление в Москве продержится три дня, затем холода до минус 15 градусов вернутся в столицу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T09:13:00+03:00
2026-02-28T09:13:00+03:00
2026-02-28T09:13:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995707328_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_b126814640561f74c2969a27d8961812.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995707328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23ff49ec086fa367737418fd7f047b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве
Синоптик Макарова: потепление в Москве продлится три дня
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потепление в Москве продержится три дня, затем холода до минус 15 градусов вернутся в столицу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Потепление не будет монотонным. Мы будем находиться под влиянием циклона в его теплой части, поэтому у нас с 28 февраля по 2 марта будет теплая погода, но затем мы окажемся в холодной части этого циклона, и температура будет понижаться", - сказала Макарова
.
В течении следующей недели температура снова может упасть до -10, -15, добавила она.
"Во второй половине недели будет ночная температура -2, - 7, и около ноля днем. Ни одна весна не обходится без возврата холодов. Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантике", - отметила синоптик.