Синоптик рассказала, сколько продлится потепление в Москве

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Потепление в Москве продержится три дня, затем холода до минус 15 градусов вернутся в столицу, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

В течении следующей недели температура снова может упасть до -10, -15, добавила она.

"Во второй половине недели будет ночная температура -2, - 7, и около ноля днем. Ни одна весна не обходится без возврата холодов. Перестройка только начинается. Вот это потепление у нас происходит за счет проникновения теплых воздушных масс с Атлантике", - отметила синоптик.