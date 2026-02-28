https://ria.ru/20260228/moshenniki-2077327797.html
В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов
В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов
В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов
Мошенники начали обманывать российских предпринимателей и самозанятых, выведывая у них номера входящих вызовов для авторизации в различных сервисах, рассказал... РИА Новости, 28.02.2026
В Совфеде предупредили о схеме мошенничества с номерами входящих вызовов
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мошенники начали обманывать российских предпринимателей и самозанятых, выведывая у них номера входящих вызовов для авторизации в различных сервисах, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Мошенник под видом клиента пишет исполнителю, интересуется стоимостью услуги и задает другие уточняющие вопросы. После короткой переписки он предлагает созвониться для обсуждения деталей. Исполнитель соглашается, и ему поступает звонок, который почти сразу сбрасывается. Затем поступает еще один короткий вызов, но уже с другого номера", — рассказал сенатор.
Шейкин отметил, что после совершенных манипуляций мошенник возвращается в чат и сообщает, что у него в телефоне якобы установлены две SIM-карты, и он не понимает, с какого номера совершал звонок. Затем злоумышленник просит жертву написать в чате номер телефона, с которого поступил вызов.
"На самом деле в этот момент злоумышленник пытается войти в аккаунт на одном из сервисов. Некоторые платформы подтверждают авторизацию через автоматический звонок, а для завершения входа необходимо ввести последние четыре цифры номера, с которого поступил вызов. Если человек сообщит эти цифры, он фактически поможет мошеннику завершить вход в свой аккаунт", — констатировал политик.
Сенатор подчеркнул, что особенно внимательными должны быть предприниматели и специалисты сферы услуг, которые регулярно общаются с новыми клиентами.
"Любая просьба продиктовать цифры, даже под таким предлогом, - это сигнал опасности. Ни номера вызовов, ни коды подтверждения, ни какие-либо персональные данные нельзя передавать третьим лицам, даже если общение выглядит как обычный диалог по рабочим вопросам", — предупредил политик.