Юрист раскрыл план действий, если человек стал жертвой мошенников
Юрист раскрыл план действий, если человек стал жертвой мошенников
Россиянам, если они стали жертвами мошенников, нужно получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, а также выписку со... РИА Новости, 28.02.2026
общество
Юрист раскрыл план действий, если человек стал жертвой мошенников
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россиянам, если они стали жертвами мошенников, нужно получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, а также выписку со счета, после чего обратиться в полицию, банк или к оператору с заявлением о совершении противоправных действий, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.
"Если человек все-таки стал жертвой мошенников, то необходимо предпринять следующие шаги: получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, получить выписку со счета в компании сотовой связи или банке для подтверждения факта списания денег, а также дату, время и сумму похищенных/списанных денег", - сказал он.
Также, по его словам, стоит обратиться в полицию, банк или к оператору сотовой связи с заявлением о совершении противоправных действий. Важно сохранить все смс-сообщения, связанные с мошенниками, а также сделать скриншоты, которые потом будут являться доказательствами.
"В случае спора с оператором сотовой связи или компанией, которая на легальных основаниях списывала денежные средства за участие в розыгрыше или предоставление ненужных услуг и так далее, можно обратиться с исковым заявлением в суд", - добавил Талызин.
Юрист отметил, что в этом случае необходимо будет провести осмотр переписки с участием нотариуса. "Чтобы в дальнейшем использовать эту информацию в суде как доказательственную базу", - заключил Талызин.