Минобороны оценило освобождение Нескучного

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Освобождение Нескучного в Харьковской области является результатом активного продвижения российских войск в рамках расширения полосы безопасности в приграничных районах, сообщило Минобороны РФ.
В субботу министерство обороны РФ сообщило, что армия России освободила населенный пункт Нескучное в Харьковской области.
"Освобождение Нескучного является результатом активного продвижения российских войск в рамках расширения полосы безопасности в приграничных районах", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в рамках подготовки к наступлению активно применялась дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники. По позициям ВСУ отработали расчёты 240-мм минометов "Тюльпан", гаубиц "Гиацинт", экипажи тяжелых огнеметных систем, а также операторы FPV-дронов. Военнослужащие подавляли точки запуска вражеских БПЛА, вели контрбатарейную борьбу и уничтожали огневые точки украинских формирований.
