https://ria.ru/20260228/ministr-2077408681.html
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не пострадал в результате ударов по стране, заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:43:00+03:00
2026-02-28T13:43:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8c53922b78d1678552a5bae62e3ae5.jpg
https://ria.ru/20260228/vitse-prezident-2077404025.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35a998ddb4e4f59850197bb502b74acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране
Министр иностранных дел Ирана Аракчи не пострадал при ударах по стране