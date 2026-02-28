Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 28.02.2026 (обновлено: 13:56 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/ministr-2077408681.html
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране - РИА Новости, 28.02.2026
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не пострадал в результате ударов по стране, заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:43:00+03:00
2026-02-28T13:56:00+03:00
в мире
иран
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8c53922b78d1678552a5bae62e3ae5.jpg
https://ria.ru/20260228/vitse-prezident-2077404025.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075046293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35a998ddb4e4f59850197bb502b74acc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана не пострадал при ударах по стране

Министр иностранных дел Ирана Аракчи не пострадал при ударах по стране

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не пострадал в результате ударов по стране, заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи.
"Министр иностранных дел Аббас Аракчи в полном здравии", — заявил Багаи, слова которого передает агентство IRNA.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив
Вчера, 13:19
 
В миреИранАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала