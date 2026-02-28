Захарова прокомментировала заявления ЕС о ситуации в Иране

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза, делая заявления о конфликте вокруг Ирана, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (позиция стран Евросоюза - ред.) у них заключается в том, что они будут защищать Израиль от ударов. Вы представляете? То есть, настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию, абсолютно очевидную, она развивается у всех на глазах в прямом эфире, выворачивают с точностью да наоборот", - сказала он в эфире "Соловьев Live".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.