Захарова прокомментировала заявления ЕС о ситуации в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
22:58 28.02.2026
Захарова прокомментировала заявления ЕС о ситуации в Иране
Страны Евросоюза, делая заявления о конфликте вокруг Ирана, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
сша
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
2026
Захарова прокомментировала заявления ЕС о ситуации в Иране

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза, делая заявления о конфликте вокруг Ирана, выворачивают ситуацию с точностью до наоборот, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Она (позиция стран Евросоюза - ред.) у них заключается в том, что они будут защищать Израиль от ударов. Вы представляете? То есть, настолько привыкли к манипулятивному отношению с информацией к своим гражданам, что даже эту ситуацию, абсолютно очевидную, она развивается у всех на глазах в прямом эфире, выворачивают с точностью да наоборот", - сказала он в эфире "Соловьев Live".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В миреИранИзраильСШАМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
