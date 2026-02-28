МИД России предупредил о последствиях операции США и Израиля

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль не могут не понимать, что ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, побуждают страны региона обзаводится все более серьезными вооружениями, заявили в субботу в российском МИД.

"Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз", - говорится в заявлении МИД.