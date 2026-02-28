МИД России прокомментировал мотивы атак США и Израиля по Ирану

«

"При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения", - заявили в российском МИД.