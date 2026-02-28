МИД России прокомментировал мотивы атак США и Израиля по Ирану

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мотивы атак США и Израиля на Иран не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, говорится в заявлении МИД России.
В МИД РФ заявили, что в ситуации вокруг Ирана "открыто игнорируются тяжелые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО".
"При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения", - заявили в российском МИД.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
