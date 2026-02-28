https://ria.ru/20260228/mid-2077393845.html
Япония призвала сограждан не приближаться к базам США на Ближнем Востоке
МИД Японии в связи с обострением ситуации вокруг Ирана призвал граждан избегать приближения к американским военным объектам на Ближнем Востоке. РИА Новости, 28.02.2026
