12:48 28.02.2026 (обновлено: 14:05 28.02.2026)
Япония призвала сограждан не приближаться к базам США на Ближнем Востоке
в мире, иран, ближний восток, израиль, мид японии‎, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль, МИД Японии‎, Военная операция США и Израиля против Ирана
Здание Министерства иностранных дел Японии
Здание Министерства иностранных дел Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 фев — РИА Новости. МИД Японии в связи с обострением ситуации вокруг Ирана призвал граждан избегать приближения к американским военным объектам на Ближнем Востоке.
“Нельзя исключать возможность атак Ирана против Израиля или американских военных баз на Ближнем Востоке”, - говорится в бюллетени ведомства.
Посольство Франции в Катаре призвало своих сограждан искать укрытия
Вчера, 12:36
В частности, гражданам, “находящимся в регионе, рекомендуется получать актуальную информацию из нескольких источников о возможном влиянии ситуации на страну пребывания, избегать приближения к американским военным объектам и предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности”.
МИД Японии также призвало граждан в более чем 50 странах и регионах проявлять повышенную осторожность.
МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии
Вчера, 12:36
 
