МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
12:17 28.02.2026 (обновлено: 12:58 28.02.2026)
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. МИД РФ в ближайшее время опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД в связи с ударами США и Израиля по Ирану", - сказала агентству дипломат.
"В интернет-ресурсах МИД (аккаунты министерства в соцсетях, сайт РЗУ) публикуем телефоны горячих линий роспосольств в Иране и Израиле, Бахрейне и Катаре для российских граждан", - добавила Захарова.
