МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
МИД РФ в ближайшее время опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:17:00+03:00
2026-02-28T12:17:00+03:00
2026-02-28T12:58:00+03:00
в мире
израиль
россия
сша
мария захарова
в мире, израиль, россия, сша, мария захарова
В мире, Израиль, Россия, США, Мария Захарова
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
МИД РФ в ближайшее время сделает заявление по ударам США и Израиля по Ирану