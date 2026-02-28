https://ria.ru/20260228/mid-2077361778.html
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль
МИД Польши призывает своих граждан немедленно покинуть Израиль, сообщил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T10:32:00+03:00
в мире, израиль, ближний восток, иран, мид польши, военная операция сша и израиля против ирана
