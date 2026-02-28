Рейтинг@Mail.ru
28.02.2026
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль
10:32 28.02.2026
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль
МИД Польши призывает своих граждан немедленно покинуть Израиль, сообщил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, израиль, ближний восток, иран, мид польши, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ближний Восток, Иран, МИД Польши, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Польши призвал своих граждан немедленно покинуть Израиль

РИА Новости: МИД Польши призвал граждан страны немедленно покинуть Израиль

Министерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. МИД Польши призывает своих граждан немедленно покинуть Израиль, сообщил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
"Ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, и в связи с этим гражданам Польской республики следует отказаться от поездок в Израиль. Находящихся там наших граждан мы просим как можно скорее вернуться на родину или проследовать в безопасную страну", - сказал собеседник агентства.
При этом в МИД не могут точно сказать, сколько граждан страны находятся в Израиле.
"У нас есть официальная электронная система регистрации зарубежных поездок Odyseusz, но далеко не все в ней регистрируются", - рассказал собеседник агентства.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану.
