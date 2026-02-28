Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам
03:18 28.02.2026 (обновлено: 07:31 28.02.2026)
Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам
Мошенники изобрели изощренный способ отомстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это распознать и обезопасить себя, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 28.02.2026
Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мошенники изобрели изощренный способ отомстить гражданам, не попавшимся на их ухищрения. Как это распознать и обезопасить себя, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, — рассказал юрист.
Если вы столкнулись с такой местью, не трогайте деньги, а немедленно свяжитесь с банком и расскажите о злонамеренной атаке. Параллельно следует написать заявление в полицию о попытке вас опорочить, советует он.
Тем, у кого нет оповещений от банка о денежных поступлениях, следует регулярно проверять состояние счета и вовремя контролировать приход сумм от неизвестных отправителей.
Молодые люди держат в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Россиян предупредили, какие фото опасно хранить в телефоне
14 февраля, 03:18
 
