Юрист объяснил, как мошенники мстят неудавшимся жертвам

“Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями "за наркотики" или "за продажу карты", что, естественно, грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета - самая безобидная”, — рассказал юрист.

Если вы столкнулись с такой местью, не трогайте деньги, а немедленно свяжитесь с банком и расскажите о злонамеренной атаке. Параллельно следует написать заявление в полицию о попытке вас опорочить, советует он.