https://ria.ru/20260228/mer-2077471499.html
Пострадавших среди россиян в Иране нет, заявили в МЭР
Пострадавших среди россиян в Иране нет, заявили в МЭР - РИА Новости, 28.02.2026
Пострадавших среди россиян в Иране нет, заявили в МЭР
Пострадавших среди российских граждан в Иране нет, сообщил РИА Новости представитель Минэкономразвития России в ИРИ Рифат Асанов. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T17:20:00+03:00
2026-02-28T17:20:00+03:00
2026-02-28T17:20:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:600:2573:2047_1920x0_80_0_0_2a9439e38dc83812295eeb6abcc9f3e7.jpg
https://ria.ru/20260228/ekspert-2077453857.html
иран
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077445778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3568b64344cc837fc8625ac2ddebc72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Военная операция США и Израиля против Ирана
Пострадавших среди россиян в Иране нет, заявили в МЭР
Асанов: пострадавших среди российских граждан в Иране нет