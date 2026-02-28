Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии возмутились из-за закрытия властями границы с Россией
28.02.2026
В Финляндии возмутились из-за закрытия властями границы с Россией
В Финляндии возмутились из-за закрытия властями границы с Россией - РИА Новости, 28.02.2026
В Финляндии возмутились из-за закрытия властями границы с Россией
Закрытие границы с РФ было непродуманным шагом властей Финляндии, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. РИА Новости, 28.02.2026
2026
в мире, россия, финляндия, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо
В Финляндии возмутились из-за закрытия властями границы с Россией

Мема: закрытие Финляндией границы с РФ было непродуманным шагом

Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Закрытие границы с РФ было непродуманным шагом властей Финляндии, заявил РИА Новости член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Закрытие границ с Россией было поспешным и непродуманным шагом правительства (премьера - ред.) Петтери Орпо", - сказал собеседник агентства.
По словам политика, власти не учли реальную ситуацию в приграничных регионах, которые тесно связаны с Россией и на протяжении многих лет пользовались преимуществами торговли, транспорта и туризма.
