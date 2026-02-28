МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов

УФА, 28 фев - РИА Новости. МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.

По кадрам видно, как специалисты выезжают из деревни на снегоходах с "волокушами", в которых находятся поисковики, а также в автомобилях высокой проходимости. Едут по лесной дороге, включив сирены. На одном кадре спасатели заправляют машину бензином из канистры. Видно, что в лесу очень глубокий снег, погода ясная, светит солнце.