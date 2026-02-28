Рейтинг@Mail.ru
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/mchs-2077420758.html
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов - РИА Новости, 28.02.2026
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:38:00+03:00
2026-02-28T14:38:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077420175_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1f9f4a43fe47dc406c521c1f3affb99.jpg
https://ria.ru/20260227/turisty-2077267728.html
https://ria.ru/20260228/dobrovoltsy-2077351908.html
пермский край
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.
2026-02-28T14:38
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077420175_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5a8c1f6e85f02edaeee4a4ce24beba2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов

МЧС показало, как спасатели ищут пропавших в Пермском крае туристов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 28 фев - РИА Новости. МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.
По информации МЧС, в районе плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.
Снегоход по дороге на гору Полюдов Камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Опытным был только один". Что произошло с туристами в Пермском крае
27 февраля, 19:39
По данным СК РФ, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Они должны были вернуться в деревню во вторник, однако до сих пор их местонахождение не установлено.
Краевое ГУ МЧС в мессенджере Max опубликовало видео, как ищут в лесу туристов.
По кадрам видно, как специалисты выезжают из деревни на снегоходах с "волокушами", в которых находятся поисковики, а также в автомобилях высокой проходимости. Едут по лесной дороге, включив сирены. На одном кадре спасатели заправляют машину бензином из канистры. Видно, что в лесу очень глубокий снег, погода ясная, светит солнце.
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Пермский край на поиски пропавших туристов едут добровольцы из Башкирии
Вчера, 09:42
 
ПроисшествияПермский крайРоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала