МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов - РИА Новости, 28.02.2026
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры. РИА Новости, 28.02.2026
Новости
Спасатели Пермского края ищут пропавших в лесу туристов
МЧС по Пермскому краю опубликовало видео, как спасатели ищут пропавших в лесу туристов: выезжают, включают сирену и заправляют автомобиль бензином из канистры.
МЧС опубликовало видео с поисками пропавших в Пермском крае туристов
МЧС показало, как спасатели ищут пропавших в Пермском крае туристов