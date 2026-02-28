https://ria.ru/20260228/mchs-2077344947.html
В Тульской области при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.02.2026
тульская область
