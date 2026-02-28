В Тульской области при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что следователи СУ СК Тульской области работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.