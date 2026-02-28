Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
08:58 28.02.2026
В Тульской области при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Плавском районе Тульской области, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону.
"Сегодня ранним утром в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в посёлке Горбачево. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров... К сожалению, погибли пять человек (личность устанавливается)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи СУ СК Тульской области работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается. К тушению привлекались шесть человек и две единицы техники.
