"Русские магазины" в Европе остались без продуктов из России

ПРАГА/ГААГА/БРАТИСЛАВА/ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Большинство "русских магазинов" в Европе остались без продуктов из России, продающиеся там товары производят в основном в ЕС, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Так, в Чехии распространены магазины вроде Kolobok и Matrjoshka, где продовольственные товары из России почти полностью отсутствуют. Колбасы и большинство продуктов производят в Германии, рыба поступает из стран Балтии, алкоголь — из Грузии, Армении, Украины и Молдавии, сладости — из Балтии, Польши и Украины, молочные продукты — из Балтии и Германии, пельмени готовят прямо в Чехии.
В крупном магазине славянских и восточноевропейских продуктов, расположенном в центре Гааге, большинство товаров, которые можно увидеть на прилавках, произведены в Германии, Польше, Латвии и Литве, Болгарии. Основными поставщиками молочной продукции являются страны Балтии и Польша. Специи, консервы, соусы, сладости поступают из Грузии, Армении и Сербии. Полуфабрикаты, такие как пельмени и вареники, часто доставляют из Германии и других стран ЕС. Прямых поставок из России в магазин нет.
Товаров из РФ также нет в Словакии, а восточноевропейские продукты представлены там в сетевых магазинах.
