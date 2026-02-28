https://ria.ru/20260228/lot-2077389449.html
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы в Израиль
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы в и из Израиля, сообщил РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:31:00+03:00
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы в Израиль
