Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 28.02.2026 (обновлено: 23:51 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/london-2077505627.html
В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану
В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану
Акция против ударов США и Израиля по Ирану проходит на парламентской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:59:00+03:00
2026-02-28T23:51:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
али хаменеи
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077507469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4ec76c5ed8dd7e957d5c1f5a76a9d44.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077399742.html
https://ria.ru/20260228/shkola-2077492550.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077411711.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция против ударов по Ирану в центре Лондона
Акция против ударов по Ирану проходит в центре Лондона. Сотни участников скандируют: "руки прочь от Ирана", "нет справедливости, нет мира, руки прочь от Ближнего Востока". Многие держат плакаты с надписями "нет войне с Ираном" и "стоп войнам Трампа".
2026-02-28T19:59
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077507469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8c3786d438aba39b0d2f05f3fb4508c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, али хаменеи, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Али Хаменеи, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану

РИА Новости: в Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Акция против ударов США и Израиля по Ирану проходит на парламентской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
Об экстренном проведении акции на фоне ударов объявило в субботу утром британское антивоенное движение Stop the War ("Стоп войне"). Организация также призвала британские власти осудить действия США и Израиля.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость". К чему приведет операция США в Иране
Вчера, 13:07
На акции собрались сотни участников, которые скандируют: "руки прочь от Ирана", "нет справедливости, нет мира, руки прочь от Ближнего Востока". Многие держат плакаты с надписями "не нападайте на Иран", "нет войне с Ираном", "стоп войнам Трампа" и "выберете правильную сторону истории" с изображением верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также на акции в руках у протестующих заметно множество флагов Ирана.
Полиция выделила для акции только небольшую часть площади, огородив периметр, выделенный для демонстрантов, барьерами. За порядком следят десятки полицейских.
«
"Это просто неспровоцированное нападение на Иран. Насколько мне известно, это страна, которая никогда в своей истории не нападала на другую страну, и которую американцы обвиняют в отказе от переговоров, хотя на самом деле они согласовали ядерные амбиции, которых по сути и нет", - сказал в беседе с РИА Новости член ячейки "Стоп войне" в лондонском районе Льюишам Майкл.
Он назвал произошедшее чистым актом агрессии.
"США знают, что они умирающая империя. Они знают, что Китай на самом деле станет доминирующей мировой державой, и просто пытаются навредить союзникам Китая", - добавил он.
На месте удара по школе на юге Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
При ударе по школе на юге Ирана могли погибнуть до 160 человек
Вчера, 19:02
Майкл также не верит заявлениям британских властей об их непричастности к ударам, так как британские компании поставляют США оружие и обмениваются разведданными.
Другие демонстранты также не верят заявлением британских властей.
«
"Возможно, Великобритания не принимала участие непосредственно в ударах, но премьер-министр Кир Стармер их поддерживает точно так же, как он поддерживал Израиль. И, думаю, вы знаете, сколько американских баз сейчас находится на британской территории. Великобритания наращивает свое ядерное оружие и мы позволяем США размещать оружие все больше и больше на нашей территории. И в последние несколько недель мы наблюдаем их массовый прирост. Это сделает Великобританию мишенью", - сказала агентству Андреа, которая также состоит в Stop the War.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Атака на Иран: позорный провал с первой секунды
Вчера, 14:24
 
В миреСШАИранИзраильАли ХаменеиКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала