В Лондоне проходит акция против ударов США и Израиля по Ирану

ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. Акция против ударов США и Израиля по Ирану проходит на парламентской площади в центре Лондона, передает корреспондент РИА Новости.
На акции собрались сотни участников, которые скандируют: "руки прочь от Ирана", "нет справедливости, нет мира, руки прочь от Ближнего Востока". Многие держат плакаты с надписями "не нападайте на Иран", "нет войне с Ираном", "стоп войнам Трампа" и "выберете правильную сторону истории" с изображением верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также на акции в руках у протестующих заметно множество флагов Ирана.
Полиция выделила для акции только небольшую часть площади, огородив периметр, выделенный для демонстрантов, барьерами. За порядком следят десятки полицейских.
"Это просто неспровоцированное нападение на Иран. Насколько мне известно, это страна, которая никогда в своей истории не нападала на другую страну, и которую американцы обвиняют в отказе от переговоров, хотя на самом деле они согласовали ядерные амбиции, которых по сути и нет", - сказал в беседе с РИА Новости член ячейки "Стоп войне" в лондонском районе Льюишам Майкл.
Он назвал произошедшее чистым актом агрессии.
"США знают, что они умирающая империя. Они знают, что Китай на самом деле станет доминирующей мировой державой, и просто пытаются навредить союзникам Китая", - добавил он.
Майкл также не верит заявлениям британских властей об их непричастности к ударам, так как британские компании поставляют США оружие и обмениваются разведданными.
Другие демонстранты также не верят заявлением британских властей.
"Возможно, Великобритания не принимала участие непосредственно в ударах, но премьер-министр Кир Стармер их поддерживает точно так же, как он поддерживал Израиль. И, думаю, вы знаете, сколько американских баз сейчас находится на британской территории. Великобритания наращивает свое ядерное оружие и мы позволяем США размещать оружие все больше и больше на нашей территории. И в последние несколько недель мы наблюдаем их массовый прирост. Это сделает Великобританию мишенью", - сказала агентству Андреа, которая также состоит в Stop the War.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
