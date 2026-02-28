Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
14:53 28.02.2026 (обновлено: 15:07 28.02.2026)
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана

Лихачев: из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома" и избыточный персонал

Строительство АЭС
Строительство АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома", а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
"Что касается нашего персонала, находящегося как на площадке сооружения АЭС Бушер, так и в столице. К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека", - сказал Лихачев.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
