Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
Из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома", а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:53:00+03:00
2026-02-28T14:53:00+03:00
2026-02-28T15:07:00+03:00
иран
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев рассказал о вывозе персонала сотрудников "Росатома" из Ирана
Лихачев: из Ирана вывезены все дети сотрудников "Росатома" и избыточный персонал