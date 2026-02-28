Рейтинг@Mail.ru
Верховного лидера Ирана доставили в безопасное место, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2026
10:16 28.02.2026
Верховного лидера Ирана доставили в безопасное место, пишут СМИ
Верховного лидера Ирана доставили в безопасное место, пишут СМИ
2026-02-28T10:16:00+03:00
2026-02-28T10:16:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, тегеран (город), израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Верховного лидера Ирана доставили в безопасное место, пишут СМИ

Reuters: Верховного лидера Ирана перевезли из Тегерана в безопасное место

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.
Ранее министерство обороны Израиля сообщило, что Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану.
"Верховный лидер Ирана Хаменеи отсутствует в Тегеране, он был перевезен в безопасное место", - передает агентство.
В миреИранТегеран (город)ИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
