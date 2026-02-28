https://ria.ru/20260228/lider-2077358536.html
Верховного лидера Ирана доставили в безопасное место, пишут СМИ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского... РИА Новости, 28.02.2026
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Reuters: Верховного лидера Ирана перевезли из Тегерана в безопасное место