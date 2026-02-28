https://ria.ru/20260228/ledokoly-2077330648.html
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе - РИА Новости, 28.02.2026
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе
Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T04:44:00+03:00
2026-02-28T04:44:00+03:00
2026-02-28T04:44:00+03:00
финский залив
россия
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077065928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b841660de7d5d105bfabc30ed3eb2c7a.jpg
https://ria.ru/20260219/ledokol-2075627203.html
https://ria.ru/20260221/zaliv-2075970691.html
финский залив
россия
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077065928_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d576b5fb3e702b0900cece1963735440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, россия, хельсинки
Финский залив, Россия, Хельсинки
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе
РИА Новости: российские ледоколы помогают судам в территориальных водах РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе.
Ранее агентство сообщило, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе
.
"Финские ледоколы оказывают помощь судам, заходящим в финские порты и отправляющимся из них. В свою очередь, российские ледоколы помогают судам, направляющимся в российские порты и отправляющимся из них. В соответствии с международной практикой агентство транспортной инфраструктуры может запросить российский ледокол для оказания помощи российскому грузовому судну, попавшему в финские территориальные воды", - рассказала руководитель пресс-службы агентства Ханна Экли.
По ее словам, это единичные случаи. Экли добавила, что нынешняя зима в Финском заливе характеризуется более сложными ледовыми условиями, чем в прошлом году.
В свою очередь, посольство России
в Хельсинки
сообщило РИА Новости, что вопросы ледокольной проводки судов на Балтике решаются в рабочем порядке между компетентными ведомствами.
"По сообщениям финской прессы, в данном случае речь идет о том, что российский ледокол получил от местных властей разрешение зайти в территориальные воды страны для оказания помощи нефтеналивному танкеру, следовавшему в Россию", - рассказали в дипмиссии.