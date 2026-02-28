Рейтинг@Mail.ru
04:44 28.02.2026
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе
Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе.
Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе

РИА Новости: российские ледоколы помогают судам в территориальных водах РФ

Ледокол "Буран" во время обколки льда в акватории Финского залива
Ледокол "Буран" во время обколки льда в акватории Финского залива. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе.
Ранее агентство сообщило, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе.
Атомный ледокол Сибирь - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе
19 февраля, 23:38
"Финские ледоколы оказывают помощь судам, заходящим в финские порты и отправляющимся из них. В свою очередь, российские ледоколы помогают судам, направляющимся в российские порты и отправляющимся из них. В соответствии с международной практикой агентство транспортной инфраструктуры может запросить российский ледокол для оказания помощи российскому грузовому судну, попавшему в финские территориальные воды", - рассказала руководитель пресс-службы агентства Ханна Экли.
По ее словам, это единичные случаи. Экли добавила, что нынешняя зима в Финском заливе характеризуется более сложными ледовыми условиями, чем в прошлом году.
В свою очередь, посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что вопросы ледокольной проводки судов на Балтике решаются в рабочем порядке между компетентными ведомствами.
"По сообщениям финской прессы, в данном случае речь идет о том, что российский ледокол получил от местных властей разрешение зайти в территориальные воды страны для оказания помощи нефтеналивному танкеру, следовавшему в Россию", - рассказали в дипмиссии.
Финский залив - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
21 февраля, 14:28
 
