Раскрыто, каким судам помогают российские ледоколы в Финском заливе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе.

Ранее агентство сообщило, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе

"Финские ледоколы оказывают помощь судам, заходящим в финские порты и отправляющимся из них. В свою очередь, российские ледоколы помогают судам, направляющимся в российские порты и отправляющимся из них. В соответствии с международной практикой агентство транспортной инфраструктуры может запросить российский ледокол для оказания помощи российскому грузовому судну, попавшему в финские территориальные воды", - рассказала руководитель пресс-службы агентства Ханна Экли.

По ее словам, это единичные случаи. Экли добавила, что нынешняя зима в Финском заливе характеризуется более сложными ледовыми условиями, чем в прошлом году.

В свою очередь, посольство России Хельсинки сообщило РИА Новости, что вопросы ледокольной проводки судов на Балтике решаются в рабочем порядке между компетентными ведомствами.