Лавров побеседовал с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел беседу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который уведомил Москву о планах Тегерана по отражению атаки США и РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T15:16:00+03:00
Лавров обсудил с главой МИД Ирана отражение атаки США и Израиля