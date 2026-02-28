https://ria.ru/20260228/lamard-2077510102.html
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16
Число погибших в городе Ламард на юге Ирана в результате атаки США и Израиля возросло до 16 человек, сообщает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:21:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
