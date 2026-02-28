Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16 - РИА Новости, 28.02.2026
20:21 28.02.2026
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16 - РИА Новости, 28.02.2026
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16
Число погибших в городе Ламард на юге Ирана в результате атаки США и Израиля возросло до 16 человек, сообщает иранское агентство ISNA. РИА Новости, 28.02.2026
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число погибших при ударе в иранском Ламарде возросло до 16

Число погибших при ударе по Ламарду на юге Ирана возросло до 16

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Число погибших в городе Ламард на юге Ирана в результате атаки США и Израиля возросло до 16 человек, сообщает иранское агентство ISNA.
Израиль и США в субботу начали наносить удары по территории Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке.
"В результате удара по городу Ламард погибли 16 человек", - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщили, что Израиль и США атаковали спортивный зал в Ламарде в провинции Фарс утром 28 февраля. Во время удара в зале находились дети.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
