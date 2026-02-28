Рейтинг@Mail.ru
При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих
22:33 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kuvejt-2077536664.html
При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих
При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих - РИА Новости, 28.02.2026
При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих
Ранения в результате ракетного удара по военной базе в Кувейте получили трое военнослужащих, также нанесен материальный ущерб, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:33:00+03:00
2026-02-28T22:33:00+03:00
в мире
кувейт
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9853119ddd2672ddfdf2dc42d2fc5895.jpg
https://ria.ru/20260228/tasnim-2077405874.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077437015.html
кувейт
сша
иран
в мире, кувейт, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих

В Кувейте трое военнослужащих получили ранения при ударе по авиабазе

Кувейт
Кувейт - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Ранения в результате ракетного удара по военной базе в Кувейте получили трое военнослужащих, также нанесен материальный ущерб, говорится в заявлении командования армии Кувейта.
Ранее минздрав Кувейта сообщил, что в результате атаки ранения получили 12 граждан, они были доставлены в больницы разных регионов страны и их жизням ничего не угрожает.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили об ударе Ирана по базам в Саудовской Аравии и Иордании
Вчера, 13:28
"Трое военнослужащих получили легкие ранения и частично повреждены сооружения на авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте в результате падения обломков ракет и беспилотников", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Бахрейн и Кувейт заявили о праве ответить на удары Ирана
Вчера, 15:26
 
В миреКувейтСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
