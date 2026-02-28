При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих

БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Ранения в результате ракетного удара по военной базе в Кувейте получили трое военнослужащих, также нанесен материальный ущерб, говорится в заявлении командования армии Кувейта.
Ранее минздрав Кувейта сообщил, что в результате атаки ранения получили 12 граждан, они были доставлены в больницы разных регионов страны и их жизням ничего не угрожает.
"Трое военнослужащих получили легкие ранения и частично повреждены сооружения на авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте в результате падения обломков ракет и беспилотников", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.