При ракетном ударе по Кувейту пострадали трое военнослужащих

БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Ранения в результате ракетного удара по военной базе в Кувейте получили трое военнослужащих, также нанесен материальный ущерб, говорится в заявлении командования армии Кувейта.

"Трое военнослужащих получили легкие ранения и частично повреждены сооружения на авиабазе Али Ал-Салем в Кувейте в результате падения обломков ракет и беспилотников", - говорится в заявлении.