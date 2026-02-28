Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.

"Беспилотник ударил по международному аэропорту Кувейта, в результате чего работники получили легкие травмы, пассажирский терминал T1 - незначительные повреждения", - говорится в заявлении.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.