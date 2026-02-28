Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
18:26 28.02.2026 (обновлено: 19:24 28.02.2026)
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта

Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие

© Фото : соцсетиПоследствия удара по международному аэропорту Кувейта
Последствия удара по международному аэропорту Кувейта - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : соцсети
Последствия удара по международному аэропорту Кувейта
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.
"Беспилотник ударил по международному аэропорту Кувейта, в результате чего работники получили легкие травмы, пассажирский терминал T1 - незначительные повреждения", - говорится в заявлении.
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Такер Карлсон осудил атаку на Иран
Вчера, 17:58
 
В миреСШАИранКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
