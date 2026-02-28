https://ria.ru/20260228/kuvejt-2077485794.html
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта - РИА Новости, 28.02.2026
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:26:00+03:00
2026-02-28T18:26:00+03:00
2026-02-28T19:24:00+03:00
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077498412_0:166:608:508_1920x0_80_0_0_482a9025a80fc266d136e2c5ad1d17ff.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
https://ria.ru/20260228/karlson-2077481587.html
сша
иран
кувейт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077498412_0:28:609:484_1920x0_80_0_0_309bb215cb8c0319678522bac05bf96b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта
Беспилотник атаковал по международный аэропорт Кувейта, есть пострадавшие
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.
"Беспилотник ударил по международному аэропорту Кувейта, в результате чего работники получили легкие травмы, пассажирский терминал T1 - незначительные повреждения", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Примечательно, что удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.