Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны - РИА Новости, 28.02.2026
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты, замеченные в воздушном пространстве страны, заявила кувейтская армия. РИА Новости, 28.02.2026
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
Армия Кувейта заявила о перехвате ракет, летевших на страну