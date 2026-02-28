Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
28.02.2026
13:07 28.02.2026
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты, замеченные в воздушном пространстве страны, заявила кувейтская армия. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:07:00+03:00
2026-02-28T13:07:00+03:00
кувейт
Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты в воздушном пространстве страны

Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта перехватили ракеты, замеченные в воздушном пространстве страны, заявила кувейтская армия.
"В рамках зашиты воздушного пространства Государства Кувейт средства ПВО перехватили ракеты, которые были обнаружены в воздушном пространстве", - говорится в заявлении.
Житель Кувейта получил срок за то, что получал зарплату и не работал
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
