Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 28.02.2026 (обновлено: 14:14 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/kuvejt-2077385930.html
В Кувейте прогремели взрывы
В Кувейте прогремели взрывы - РИА Новости, 28.02.2026
В Кувейте прогремели взрывы
Звуки взрывов прогремели в Кувейте, сработали сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:19:00+03:00
2026-02-28T14:14:00+03:00
в мире
кувейт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9853119ddd2672ddfdf2dc42d2fc5895.jpg
https://ria.ru/20260228/katar-2077385132.html
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077415905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_766b1de65d6a6c25206c3bc90184020f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кувейт
В мире, Кувейт
В Кувейте прогремели взрывы

Al Jazeera: в Кувейте прогремели взрывы

© REUTERS / Stephanie McGeheeКувейт
Кувейт - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Stephanie McGehee
Кувейт
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Звуки взрывов прогремели в Кувейте, сработали сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал Al Jazeera.
«
"В Кувейте прогремели взрывы, сработали сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении канала.
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Вчера, 12:17
 
В миреКувейт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала