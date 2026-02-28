Диас-Канель назвал атаку на Иран вопиющим нарушением международного права

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Атака на Иран является вопиющим нарушением международного права, которое вновь подрывает дипломатические усилия вокруг его ядерной программы, международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы остановить эту агрессию с непредсказуемыми последствиями, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Международное сообщество должно немедленно действовать, чтобы остановить эту агрессию и эскалацию с её непредсказуемыми последствиями", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети X.

"Они во второй раз подрывают усилия дипломатии в отношении ядерного вопроса и ставят под угрозу региональный и международный мир и безопасность. Уже наблюдаемые последствия в этом неспокойном регионе наглядно это подтверждают", - добавил политик.