Диас-Канель назвал атаку на Иран вопиющим нарушением международного права

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Атака на Иран является вопиющим нарушением международного права, которое вновь подрывает дипломатические усилия вокруг его ядерной программы, международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы остановить эту агрессию с непредсказуемыми последствиями, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
«
"Международное сообщество должно немедленно действовать, чтобы остановить эту агрессию и эскалацию с её непредсказуемыми последствиями", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети X.
"Они во второй раз подрывают усилия дипломатии в отношении ядерного вопроса и ставят под угрозу региональный и международный мир и безопасность. Уже наблюдаемые последствия в этом неспокойном регионе наглядно это подтверждают", - добавил политик.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.