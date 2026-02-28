Рейтинг@Mail.ru
Диас-Канель назвал атаку на Иран вопиющим нарушением международного права
17:04 28.02.2026
Диас-Канель назвал атаку на Иран вопиющим нарушением международного права
в мире
иран
израиль
сша
мигель диас-канель
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, мигель диас-канель, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Мигель Диас-Канель, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Диас-Канель назвал атаку на Иран вопиющим нарушением международного права

Диас-Канель: удары по Ирану подрывают дипломатические усилия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на заседании Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Атака на Иран является вопиющим нарушением международного права, которое вновь подрывает дипломатические усилия вокруг его ядерной программы, международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы остановить эту агрессию с непредсказуемыми последствиями, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
«
"Международное сообщество должно немедленно действовать, чтобы остановить эту агрессию и эскалацию с её непредсказуемыми последствиями", - написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети X.
По словам кубинского лидера, атаки, совершённые Израилем и Соединёнными Штатами, нарушают суверенитет и территориальную целостность Ирана и представляют собой вопиющее нарушение международного права и Устава ООН.
"Они во второй раз подрывают усилия дипломатии в отношении ядерного вопроса и ставят под угрозу региональный и международный мир и безопасность. Уже наблюдаемые последствия в этом неспокойном регионе наглядно это подтверждают", - добавил политик.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В миреИранИзраильСШАМигель Диас-КанельООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
