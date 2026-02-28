Рейтинг@Mail.ru
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kuba-2077423811.html
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану
Куба осуждает удары Израиля и США по Ирану, поскольку они нарушают суверенитет и территориальную целостность исламской республики, заявил в субботу кубинский... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:49:00+03:00
2026-02-28T14:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
бруно родригес паррилья
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f46ce480d75ac978544bb73b5fb44c6.jpg
https://ria.ru/20260228/baza-2077423198.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b54d960f222086f03c0733002e445972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, бруно родригес паррилья, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Бруно Родригес Паррилья, Военная операция США и Израиля против Ирана

Куба осудила удары Израиля и США по Ирану

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Куба осуждает удары Израиля и США по Ирану, поскольку они нарушают суверенитет и территориальную целостность исламской республики, заявил в субботу кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
«
"Куба осуждает атаки, совершенные сегодня утром, 28 февраля, Израилем и Соединенными Штатами против Ирана, нарушающие его суверенитет и территориальную целостность. Это уже второй подобный случай в период, когда велись переговоры по ядерному вопросу", - написал глава МИД в соцсети X.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась обстрелу
Вчера, 14:47
 
В миреИранИзраильСШАБруно Родригес ПаррильяВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала