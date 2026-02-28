https://ria.ru/20260228/kuba-2077423811.html
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану
Куба осудила удары Израиля и США по Ирану
Куба осуждает удары Израиля и США по Ирану, поскольку они нарушают суверенитет и территориальную целостность исламской республики, заявил в субботу кубинский... РИА Новости, 28.02.2026
