КСИР пообещал ответить Израилю и США на удар по школе

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Убийства мирных жителей при ударах по школе и стадиону в Иране не останутся безнаказанными, заявил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Власти Ирана ранее обвинили Израиль и США в атаке на начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе", а местный минздрав сообщил о попадании ракеты, жертвами, как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, стали от 150 до 160 человек. Также, по данным иранских СМИ, под удар попал спортивный зал в городе Ламард провинции Фарс на юге Ирана, там погибли по меньше мере 16 человек. По некоторым данным - до 20 волейболисток.
"Израиль и США сегодня совершили резню в отношении иранского народа, как в школе для девочек, так и при ударе по одному из спортивных стадионов. Такие преступления не останутся безнаказанными", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.