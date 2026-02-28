КСИР пообещал ответить Израилю и США на удар по школе

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Убийства мирных жителей при ударах по школе и стадиону в Иране не останутся безнаказанными, заявил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

"Израиль и США сегодня совершили резню в отношении иранского народа, как в школе для девочек, так и при ударе по одному из спортивных стадионов. Такие преступления не останутся безнаказанными", - сказал собеседник агентства.