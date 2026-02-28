https://ria.ru/20260228/ksir-2077526593.html
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил о небезопасности Ормузского пролива, он закрыт, сообщило иранское агентство... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:30:00+03:00
2026-02-28T21:30:00+03:00
2026-02-28T21:30:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077524009.html
иран
ормузский пролив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ормузский пролив, сша
В мире, Иран, Ормузский пролив, США
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива из-за ударов