Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива - РИА Новости, 28.02.2026
21:30 28.02.2026
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил о небезопасности Ормузского пролива, он закрыт, сообщило иранское агентство... РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
ормузский пролив
сша
иран
ормузский пролив
сша
Новости
ru-RU
в мире, иран, ормузский пролив, сша
В мире, Иран, Ормузский пролив, США
Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива

Иранский КСИР предупредил суда о небезопасности Ормузского пролива из-за ударов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) предупредил о небезопасности Ормузского пролива, он закрыт, сообщило иранское агентство Tasnim.
"КСИР предупредил различные суда, что из-за небезопасной обстановки в районе этого пролива из-за военной агрессии США и Израиля, а также ответных действий Ирана проплывать и передвигаться по нему в настоящий момент небезопасно", - написало агентство.
Оно подчеркнуло, что "Ормузский пролив закрыт".
В миреИранОрмузский проливСША
 
 
