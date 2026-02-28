https://ria.ru/20260228/ksir-2077368172.html
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР - РИА Новости, 28.02.2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили РИА Новости в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T11:02:00+03:00
2026-02-28T11:02:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077366951_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_3b36a056d5fe769fb49a57df6b33cdf4.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077366642.html
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077366951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1af2a85f03af169d1ecec6fcd2e5f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, иран, израиль, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Израиль, В мире
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
КСИР: ответ Ирана на удары Израиля по стране будет сильным и решительным