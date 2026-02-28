Рейтинг@Mail.ru
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР - РИА Новости, 28.02.2026
11:02 28.02.2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР - РИА Новости, 28.02.2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР
Ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили РИА Новости в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил РИА Новости, 28.02.2026
2026
Ответ Ирана на удары Израиля будет решительным, заявил КСИР

КСИР: ответ Ирана на удары Израиля по стране будет сильным и решительным

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Ответ Ирана на удары по стране будет сильным и решительным, сообщили РИА Новости в командовании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
"Ответ на удары по стране будет сильным и решительным", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп призвал силовиков Ирана сложить оружие
Заголовок открываемого материала