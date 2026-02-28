https://ria.ru/20260228/krupy-2077335473.html
Названы самые популярные крупы у россиян
РИА Новости: рис стал самой популярной крупой у россиян в 2025 году
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Самой популярной крупой в России
по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении.
Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости.
В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно.
Среди альтернативных или нетрадиционных круп самым популярным стал булгур - 2% продаж в натуральном и 3% в денежном выражении, подытожили аналитики.