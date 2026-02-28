Рейтинг@Mail.ru
06:36 28.02.2026
Названы самые популярные крупы у россиян
Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2026
2026
Названы самые популярные крупы у россиян

РИА Новости: рис стал самой популярной крупой у россиян в 2025 году

© iStock.com / Arndt_Vladimir
Варенный рис
© iStock.com / Arndt_Vladimir
Варенный рис. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Самой популярной крупой в России по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении.
Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости.
В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно.
Среди альтернативных или нетрадиционных круп самым популярным стал булгур - 2% продаж в натуральном и 3% в денежном выражении, подытожили аналитики.
29 января, 19:42
 
