Названы самые популярные крупы у россиян

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Рис стал самой популярной крупой у россиян по итогам 2025 года, на него пришлось более трети розничных продаж от всех круп в физическом выражении, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.

"Самой популярной крупой в России по итогам 2025 года стал рис, на который пришлось 35% розничных продаж от всех круп в физическом и 49% в денежном выражении", - говорится в сообщении.

Второе место, по данным экспертов, заняла гречка, оборот которой составил 30% в весе и 23% в деньгах. Третьим по популярности в этой категории стало пшено, доля его продаж составила 8% в килограммах и 5% в стоимости.

В пятерку самых востребованных также вошли горох и перловка – по 5% в натуральном выражении и 3% и 2% - в денежном соответственно.