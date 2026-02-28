Рейтинг@Mail.ru
Елена Кондулайнен планирует провести гастрольный тур по России
15:06 28.02.2026
Елена Кондулайнен планирует провести гастрольный тур по России
Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен рассказала РИА Новости, что планирует провести гастрольный тур по России со своими песнями. РИА Новости, 28.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Елена Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Кондулайнен. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен рассказала РИА Новости, что планирует провести гастрольный тур по России со своими песнями.
"У меня сейчас предложение поехать на гастроли со своими песнями по России. Я планирую принять это предложение. Я же в хорошей форме", - сообщила артистка.
Ранее Кондулайнен рассказала РИА Новости, что в ближайшее время хочет вернуться в кино и сняться в детективной картине.
Широкую известность Кондулайнен принесла роль в драме Хусейна Эркенова "Сто дней до приказа". Также она сыграла главные роли в фильмах "На Муромской дорожке" и "Шоу для одинокого мужчины".
В течение последних лет актриса снималась в черной комедии "Зимы не будет", сериалах "Метод Фрейда-2" и "Светофор". Кондулайнен также выступает в концертных программах, исполняя романсы собственного сочинения, и активно дает спектакли в Театре на Малой Ордынке.
 
