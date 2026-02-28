Елена Кондулайнен планирует провести гастрольный тур по России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен рассказала РИА Новости, что планирует провести гастрольный тур по России со своими песнями.

"У меня сейчас предложение поехать на гастроли со своими песнями по России . Я планирую принять это предложение. Я же в хорошей форме", - сообщила артистка.

Ранее Кондулайнен рассказала РИА Новости, что в ближайшее время хочет вернуться в кино и сняться в детективной картине.

Широкую известность Кондулайнен принесла роль в драме Хусейна Эркенова "Сто дней до приказа". Также она сыграла главные роли в фильмах "На Муромской дорожке" и "Шоу для одинокого мужчины".