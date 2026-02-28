Рейтинг@Mail.ru
FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kompanii-2077531532.html
FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе
FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе - РИА Новости, 28.02.2026
FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе
Страховые компании намерены аннулировать полисы и повысить цены для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, на фоне эскалации в регионе,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:03:00+03:00
2026-02-28T22:03:00+03:00
в мире
персидский залив
ормузский пролив
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155572/46/1555724615_0:156:2048:1307_1920x0_80_0_0_3f867c233fa21501a2168ec8ff1c87b0.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077465072.html
персидский залив
ормузский пролив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155572/46/1555724615_49:0:1998:1462_1920x0_80_0_0_cf3b0a6cc008fe6f118835528e28518a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, ормузский пролив, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, Ормузский пролив, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе

FT: страховщики аннулируют полисы и повысят цены для судов в Персидском заливе

© U.S. Navy photoПерсидский залив
Персидский залив - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© U.S. Navy photo
Персидский залив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страховые компании намерены аннулировать полисы и повысить цены для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, на фоне эскалации в регионе, сообщает газета Financial Times.
"Страховые компании сообщили судовладельцам в субботу, что аннулируют полисы и повысят цены на страховое покрытие для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, после того, как США и Израиль атаковали Иран", - говорится в статье издания.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
Уведомления об аннулировании полисов, которые покрывают следующие этим маршрутом суда, были поданы страховыми компаниями в субботу, сообщили газете брокеры. FT указывает, что подача уведомлений до возобновления торгов в понедельник подчеркивает темпы эскалации.
Кроме того, в ближайшие дни ожидается повышение цен, которое может достичь 50%, уточняется в материале. Так, стоимость страхования судов, которые проходят Персидский залив, составляет около 0,25% от стоимости замены судна, и теперь рост стоимости может составить до полутора раз, рассказал газете специалист брокерской компании Marsh Дилан Мортимер (Dylan Mortimer).
Таким образом для судна стоимостью 100 миллионов долларов это будет означать увеличение стоимости страхования с 250 тысяч долларов до 375 тысяч за рейс, говорится в статье.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
Другой брокер сообщил FT, что страховщики грузов от военных рисков, которые покрывают перевозимые танкерами товары, такие как зерно и нефть, также заявили, что готовятся отменить полисы в понедельник.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Этот относительно узкий морской путь является единственным проходом в Персидский залив как для военных, так и для торговых судов.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
 
В миреПерсидский заливОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала