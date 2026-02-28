FT: страховые компании аннулируют полисы для судов в Персидском заливе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Страховые компании намерены аннулировать полисы и повысить цены для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, на фоне эскалации в регионе, сообщает газета Страховые компании намерены аннулировать полисы и повысить цены для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, на фоне эскалации в регионе, сообщает газета Financial Times

Уведомления об аннулировании полисов, которые покрывают следующие этим маршрутом суда, были поданы страховыми компаниями в субботу, сообщили газете брокеры. FT указывает, что подача уведомлений до возобновления торгов в понедельник подчеркивает темпы эскалации.

Кроме того, в ближайшие дни ожидается повышение цен, которое может достичь 50%, уточняется в материале. Так, стоимость страхования судов, которые проходят Персидский залив, составляет около 0,25% от стоимости замены судна, и теперь рост стоимости может составить до полутора раз, рассказал газете специалист брокерской компании Marsh Дилан Мортимер (Dylan Mortimer).

Таким образом для судна стоимостью 100 миллионов долларов это будет означать увеличение стоимости страхования с 250 тысяч долларов до 375 тысяч за рейс, говорится в статье.

Другой брокер сообщил FT, что страховщики грузов от военных рисков, которые покрывают перевозимые танкерами товары, такие как зерно и нефть, также заявили, что готовятся отменить полисы в понедельник.

Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана , на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Этот относительно узкий морской путь является единственным проходом в Персидский залив как для военных, так и для торговых судов.