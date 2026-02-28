Рейтинг@Mail.ru
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 28.02.2026 (обновлено: 17:01 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/kiva-2077453438.html
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру - РИА Новости, 28.02.2026
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру
Дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, поступило в прокуратуру сообщил РИА РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T16:22:00+03:00
2026-02-28T17:01:00+03:00
происшествия
украина
московская область (подмосковье)
илья кива
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915046894_0:272:768:704_1920x0_80_0_0_19873af540d486ede8d964a61e742884.jpg
https://ria.ru/20250918/istochnik-2042636078.html
https://ria.ru/20251204/sud-2059862035.html
украина
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915046894_0:247:768:823_1920x0_80_0_0_449358daf7b475d1ccaea9d9a34f609b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, московская область (подмосковье), илья кива, служба безопасности украины, верховная рада украины
Происшествия, Украина, Московская область (Подмосковье), Илья Кива, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру

РИА Новости: дело бизнесмена Амирханяна поступило в прокуратуру

Фото с места убийства Ильи Кивы
Фото с места убийства Ильи Кивы - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Фото с места убийства Ильи Кивы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, поступило в прокуратуру сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.
"Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре для подписания обвинительного заключения", - заявил собеседник агентства.
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Источник: украинский бизнесмен оказался единственным фигурантом дела Кивы
18 сентября 2025, 09:28
В случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение в суд.
Как ранее сообщал РИА Новости адвокат, защита просит провести процесс с участием присяжных заседателей.
До этого источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом за дачу взяток судебным приставам.
Позже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Араик Амирханян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Суд продлил арест Амирханяну, обвиняемому в убийстве Кивы
4 декабря 2025, 18:23
 
ПроисшествияУкраинаМосковская область (Подмосковье)Илья КиваСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала