Дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, поступило в прокуратуру сообщил РИА РИА Новости, 28.02.2026
Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, поступило в прокуратуру сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.
"Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре для подписания обвинительного заключения", - заявил собеседник агентства.
В случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение в суд.
Как ранее сообщал РИА Новости адвокат, защита просит провести процесс с участием присяжных заседателей.
До этого источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом за дачу взяток судебным приставам.
Позже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".