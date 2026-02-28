Дело обвиняемого в пособничестве в убийстве Кивы поступило в прокуратуру

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дело бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в пособничестве в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, поступило в прокуратуру сообщил РИА Новости его адвокат Артур Путукян.

"Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре для подписания обвинительного заключения", - заявил собеседник агентства.

В случае утверждения обвинительного заключения дело будет направлено на рассмотрение в суд.

Как ранее сообщал РИА Новости адвокат, защита просит провести процесс с участием присяжных заседателей.

До этого источник агентства заявлял, что Амирханяну предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве Кивы и незаконном обороте оружия в рамках дела о передаче сведений об экс-депутате в СБУ. На данный момент Амирханян - единственный установленный и арестованный фигурант этого дела.

Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к шести годам колонии общего режима со штрафом за дачу взяток судебным приставам.

Позже была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках дела о пособничестве в убийстве Кивы, хотя и до этого он находился в СИЗО.