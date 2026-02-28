Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
17:00 28.02.2026 (обновлено: 19:38 28.02.2026)
МИД Китая выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
Китай крайне обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность ИРИ, заявили в... РИА Новости, 28.02.2026
МИД Китая выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Китай крайне обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность ИРИ, заявили в субботу в МИД КНР.
"Китай в высшей степени обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана", - заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран пообещал преподать США и Израилю урок, который они заслуживают
