Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка
Безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка,... РИА Новости, 28.02.2026
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка, заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее заместитель госсекретаря США
по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай
якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона
, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.
"Заявления США совершенно безосновательны и несостоятельны", - сказал Чжан Сяоган, комментируя соответствующие заявления США.
Он подчеркнул, что безответственные действия США в области контроля над вооружениями, включая выход из договоров и отступление от взятых на себя обязательств, сделали их "главным источником неопределенности для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности".