Рейтинг@Mail.ru
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kitaj-2077368410.html
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка - РИА Новости, 28.02.2026
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка
Безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T11:04:00+03:00
2026-02-28T11:04:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077368278.html
сша
вашингтон (штат)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), китай
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай
Китай назвал США источником хаоса для международного ядерного порядка

Китай назвал США крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Безответственные действия Вашингтона в области контроля над вооружениями сделали США главным источником неопределенности для международного ядерного порядка, заявил официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.
"Заявления США совершенно безосновательны и несостоятельны", - сказал Чжан Сяоган, комментируя соответствующие заявления США.
Он подчеркнул, что безответственные действия США в области контроля над вооружениями, включая выход из договоров и отступление от взятых на себя обязательств, сделали их "главным источником неопределенности для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности".
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Никто не смеет бросать вызов могуществу США, заявил Трамп
Вчера, 11:02
 
В миреСШАВашингтон (штат)Китай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала