В Совфеде ответили на решение Киева о переименовании районов в ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Решение украинских властей о "переименовании" названий районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.