В Совфеде ответили на решение Киева о переименовании районов в ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Решение украинских властей о "переименовании" названий районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
В субботу издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на активиста по "деколонизации" Павла Островского сообщило, что украинские власти "переименовали" названия 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, которые Киев продолжает считать своими, но давно не контролирует. Таким образом, в Донецке район Буденновский теперь, по мнению Киева, называется Богодуховским, Ворошиловский изменил название на Юзовский, а Калининский стал Калиновским.
"Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами. Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского "декоммунизационного новояза", который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины", - сказал Волошин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.