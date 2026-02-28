Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/khamenei-2077527832.html
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе - РИА Новости, 28.02.2026
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:40:00+03:00
2026-02-28T21:40:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4dcfc33e9d65cdf135004bfa7f8c5bd5.jpg
https://ria.ru/20260228/ssha-2077524321.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_ecdb272d4b97538d0a0f732b327165cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе

Al-Mayadeen: Хаменеи находится в оперативном штабе и руководит ударами

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на собственный осведомленный источник.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Господин Али Хаменеи, как и во время 12-дневной войны, находится в оперативном штабе и осуществляет руководство и управление боевыми действиями", - цитирует телеканал слова источника.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Ущерб от ударов Ирана по военным объектам США минимален, заявили в CENTCOM
Вчера, 21:17
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала