Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России
00:30 28.02.2026 (обновлено: 00:41 28.02.2026)
Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России
Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России

Андрей Келин
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Задача главная - это оправдать огромные траты налогоплательщиков сейчас на восстановление военно-промышленного комплекса", - сказал Келин ИС "Вести", комментируя информационную кампанию Лондона о якобы угрозе со стороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО
25 февраля, 21:46
 
