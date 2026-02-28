Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.