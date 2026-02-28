https://ria.ru/20260228/kelin-2077318236.html
Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России
Главная задача информационной кампании Великобритании против РФ состоит в том, чтобы оправдать траты налогоплательщиков на восстановление военно-промышленного... РИА Новости, 28.02.2026
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, Владимир Путин
Келин назвал главную задачу информкампании Лондона против России
Келин: задача информкампании Лондона против РФ состоит в оправдании трат на ВПК