МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США

МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Кубинские силовики установили, что за организацией диверсии с американским катером стоит глава антиправительственного " Движения 30 ноября " Маритца Луго Фернанде.

"Это кубинка, проживающая в Соединенных Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории ее усадьбы", — заявил второй замглавы отдела по расследованию преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковник Виктор Альварес Валье в эфире телеканала Caribe

По его словам, часть участников нападения также состоят в "Движении 30 ноября". При этом двое из них фигурируют в нацсписках разыскиваемых лиц и террористов, обновленном 10 июля прошлого года.

"В 2024 году, после создания террористической группы Nido del Cuervo , она (Маритца Луго Фернанде. — Прим ред.) искала внешнее финансирование, чтобы побудить ее членов организовать вооруженное нападение на Кубу", — рассказал Лопес.

Диверсанты хотели спровоцировать беспорядки, побудить местных жителей присоединиться к ним и атаковать воинские подразделения. На острове находился сообщник нападавших, который должен был их встретить, добавил он.