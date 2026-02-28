Рейтинг@Mail.ru
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США
07:23 28.02.2026 (обновлено: 09:34 28.02.2026)
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США - РИА Новости, 28.02.2026
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США
Кубинские силовики установили, что за организацией диверсии с американским катером стоит глава антиправительственного "Движения 30 ноября" Маритца Луго... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T07:23:00+03:00
2026-02-28T09:34:00+03:00
в мире
сша
куба
марко рубио
государственный департамент сша
2026
Новости
в мире, сша, куба, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Куба, Марко Рубио, Государственный департамент США
МВД Кубы установило организатора диверсии с катером из США

МВД Кубы: диверсию с американским катером организовала Маритца Луго Фернанде

Флаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Christine Armario
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
МЕХИКО, 28 фев — РИА Новости. Кубинские силовики установили, что за организацией диверсии с американским катером стоит глава антиправительственного "Движения 30 ноября" Маритца Луго Фернанде.
"Это кубинка, проживающая в Соединенных Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории ее усадьбы", — заявил второй замглавы отдела по расследованию преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковник Виктор Альварес Валье в эфире телеканала Caribe.
По его словам, часть участников нападения также состоят в "Движении 30 ноября". При этом двое из них фигурируют в нацсписках разыскиваемых лиц и террористов, обновленном 10 июля прошлого года.
"В 2024 году, после создания террористической группы Nido del Cuervo, она (Маритца Луго Фернанде. — Прим ред.) искала внешнее финансирование, чтобы побудить ее членов организовать вооруженное нападение на Кубу", — рассказал Лопес.
Диверсанты хотели спровоцировать беспорядки, побудить местных жителей присоединиться к ним и атаковать воинские подразделения. На острове находился сообщник нападавших, который должен был их встретить, добавил он.
В среду вечером судно под американским флагом вторглось в территориальные воды Кубы в районе канала Эль-Пино и открыло стрельбу. Местные пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек и ранили шестерых.
В миреСШАКубаМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
