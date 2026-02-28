ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения, в магазинах опустели полки с рисом и молочными продуктами на фоне обострения ситуации в регионе, передает РИА Новости.

Ознакомившись с ситуацией в ряде крупных супермаркетов Катара популярных торговых сетей Lulu и Grand Mall, корреспондент РИА Новости заметил огромное скопление народа и опустевшие полки с рядом товаров, в том числе с рисом и молочными продуктами.

При этом люди в основном раскупают продукты долгого хранения, крупы, сахар, муку, растительное масло, замороженное тесто, опасаясь, что могут наступить перебои с обеспечением продовольствием из-за закрытых порта и аэропорта, а также постоянной работы сил ПВО вблизи трассы на выезд из Катара. Особым спросом пользуется питьевая вода, запасы которой ограничены в Катаре.