Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения - РИА Новости, 28.02.2026
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
28.02.2026
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
РИА Новости: в Катаре в магазинах опустели полки с рисом и молочными продуктами
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения, в магазинах опустели полки с рисом и молочными продуктами на фоне обострения ситуации в регионе, передает РИА Новости.
Ознакомившись с ситуацией в ряде крупных супермаркетов Катара популярных торговых сетей Lulu и Grand Mall, корреспондент РИА Новости заметил огромное скопление народа и опустевшие полки с рядом товаров, в том числе с рисом и молочными продуктами.
При этом люди в основном раскупают продукты долгого хранения, крупы, сахар, муку, растительное масло, замороженное тесто, опасаясь, что могут наступить перебои с обеспечением продовольствием из-за закрытых порта и аэропорта, а также постоянной работы сил ПВО вблизи трассы на выезд из Катара. Особым спросом пользуется питьевая вода, запасы которой ограничены в Катаре.
Работники магазинов поспешно достают запасы ряда раскупленных продовольственных товаров, но запасы ряда популярных сейчас продуктов у них закончились.