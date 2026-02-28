Рейтинг@Mail.ru
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения - РИА Новости, 28.02.2026
22:50 28.02.2026
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения
катар
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения

РИА Новости: в Катаре в магазинах опустели полки с рисом и молочными продуктами

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Жители Катара раскупают продовольственные товары долгого хранения, в магазинах опустели полки с рисом и молочными продуктами на фоне обострения ситуации в регионе, передает РИА Новости.
Ознакомившись с ситуацией в ряде крупных супермаркетов Катара популярных торговых сетей Lulu и Grand Mall, корреспондент РИА Новости заметил огромное скопление народа и опустевшие полки с рядом товаров, в том числе с рисом и молочными продуктами.
При этом люди в основном раскупают продукты долгого хранения, крупы, сахар, муку, растительное масло, замороженное тесто, опасаясь, что могут наступить перебои с обеспечением продовольствием из-за закрытых порта и аэропорта, а также постоянной работы сил ПВО вблизи трассы на выезд из Катара. Особым спросом пользуется питьевая вода, запасы которой ограничены в Катаре.
Работники магазинов поспешно достают запасы ряда раскупленных продовольственных товаров, но запасы ряда популярных сейчас продуктов у них закончились.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Жители Катара, убегающие от падающей ракеты - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В соцсетях появилось видео с убегающими от падающей ракеты жителями Катара
Вчера, 20:03
 
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
